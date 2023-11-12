ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يقلب تأخره أمام ألافيس ويصعد للمركز الثالث

تقدم ألافيس بعد مرور 17 ثانية فقط عن طريق صامويل أوموردين، في أسرع أهداف الدوري الإسباني.

لكن برشلونة نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 53 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 78 سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولفريقه، ليظفر الفريق الكتالوني بنقاط المباراة الثلاث.