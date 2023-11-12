ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يقلب تأخره أمام ألافيس ويصعد للمركز الثالث
قلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
رفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط خلف جيرونا المتصدر
تقدم ألافيس بعد مرور 17 ثانية فقط عن طريق صامويل أوموردين، في أسرع أهداف الدوري الإسباني.
لكن برشلونة نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 53 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.
وفي الدقيقة 78 سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولفريقه، ليظفر الفريق الكتالوني بنقاط المباراة الثلاث.
ورفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط خلف جيرونا المتصدر.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: