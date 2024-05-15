فياريال يقدم هدية ثمينة لبرشلونة

انتزع فياريال فوزا صعبا من مضيفه جيرونا الثلاثاء في الجولة 36 من الدوري الإسباني الممتاز ليقدم هدية لا تقدر بثمن لبرشلونة الساعي للحفاظ على المركز الثاني وإنهاء سباق الدوري في مركز الوصافة.

وسجل البوركيني برتران تراوري هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 59 من المباراة بعد تلقيه كرة مرتدة من الدفاع ليسدد بيسراه كرة زاحفة غالطت حارس جيرونا واستقرت في الزاوية اليمنى من المرمى.

ورفع فياريال رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن من 35 مباراة بينما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة 75 في المركز الثالث في حين كان برشلونة المستفيد الأبرز من فوز فياريال وذلك بعدما انفرد بالمركز الثاني قبل جولتين من النهاية.