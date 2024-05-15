فياريال يقدم هدية ثمينة لبرشلونة
انتزع فياريال فوزا صعبا من مضيفه جيرونا الثلاثاء في الجولة 36 من الدوري الإسباني الممتاز ليقدم هدية لا تقدر بثمن لبرشلونة الساعي للحفاظ على المركز الثاني وإنهاء سباق الدوري في مركز الوصافة.
وسجل البوركيني برتران تراوري هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 59 من المباراة بعد تلقيه كرة مرتدة من الدفاع ليسدد بيسراه كرة زاحفة غالطت حارس جيرونا واستقرت في الزاوية اليمنى من المرمى.
ورفع فياريال رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن من 35 مباراة بينما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة 75 في المركز الثالث في حين كان برشلونة المستفيد الأبرز من فوز فياريال وذلك بعدما انفرد بالمركز الثاني قبل جولتين من النهاية.
وحافظ برشلونة على أسبقيته بنقطة أمام جيرونا، كما أنه لعب مباراة أقل مقارنة بمنافسه الذي لعب 36 مباراة، وهو ما يمنح الفريق الكتالوني فرصا أكبر لحسم مركز الوصافة المؤهل أساسا إلى كأس السوبر الإسباني التي ينتظر أن تجرى في الصائفة المقبلة، قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويملك البارسا 76 نقطة من 35 مباراة وجيرونا 75 نقطة من 36 مواجهة وذلك قبل نهاية السباق بجولتين، علما أن ريال مدريد حسم اللقب عدد 36 في تاريخه منذ الجولة قبل الماضية.