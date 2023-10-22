راموس يعتذر لبيلينغهام وكامافينغا بعد أحداث مباراة ريال مدريد وإشبيلية

لكن راموس دافع لصالح إشبيلية ضد ريال مدريد أمس السبت، بعد أن لعب 671 مباراة للميرنغي سجل فيها 101 هدف.

ووجه راموس ضربة على وجه بيلينغهام في الشوط الأول من المباراة، كما تلقى كامافينغا ضربة غير مقصودة من راموس خلال شجار في الشوط الثاني.

وأكد "ديفنسا سنترال" أن بيلينغهام وكامافينغا تقبلا اعتذار راموس وأن الأمر بات من الماضي.

ونشر بيلينغهام صورة على حسابه في موقع "إنستغرام"، يظهر فيها محتضنا راموس عقب المباراة.

وعاد راموس لإشبيلية هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وانتهت المباراة على التعادل 1/1 ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة.