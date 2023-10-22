راموس يعتذر لبيلينغهام وكامافينغا بعد أحداث مباراة ريال مدريد وإشبيلية
ذكر موقع "ديفنسا سنترال" أن سيرجيو راموس مدافع إشبيلية اعتذر لثنائي ريال مدريد بعد مواجهة الفريقين أمس السبت في الدوري الإسباني.
ووفقا للموقع فقد دخل راموس إلى غرفة تبديل الملابس للاعبي ريال مدريد واعتذر لاثنين من اللاعبين، وبالتحديد جود بيلينغهام وإدواردو كامافينغا، بعد التوتر الذي شهدته المباراة.
وغادر راموس إشبيلية صيف 2005 وانتقل إلى ريال مدريد وظل معه 15 موسما، وأصبح أحد أساطير الميرنغي.
لكن راموس دافع لصالح إشبيلية ضد ريال مدريد أمس السبت، بعد أن لعب 671 مباراة للميرنغي سجل فيها 101 هدف.
ووجه راموس ضربة على وجه بيلينغهام في الشوط الأول من المباراة، كما تلقى كامافينغا ضربة غير مقصودة من راموس خلال شجار في الشوط الثاني.
وأكد "ديفنسا سنترال" أن بيلينغهام وكامافينغا تقبلا اعتذار راموس وأن الأمر بات من الماضي.
ونشر بيلينغهام صورة على حسابه في موقع "إنستغرام"، يظهر فيها محتضنا راموس عقب المباراة.
وعاد راموس لإشبيلية هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
وانتهت المباراة على التعادل 1/1 ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة.