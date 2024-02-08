الاتحاد السعودي يفسخ عقد كورنادو

وانضم كورنادو صاحب الـ31 عامًا إلى النادي الجداوي، في يوليو/ تموز 2021، قادمًا من الشارقة الإماراتي.

وخاض كورنادو 71 مباراة مع الاتحاد في كل المسابقات، وأحرز 16 هدفًا، فيما قدم 32 تمريرة حاسمة.