الاتحاد السعودي يفسخ عقد كورنادو
أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع المحترف البرازيلي إيغور كورنادو رسميًا.
ونشر نادي الاتحاد صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أعلن من خلاله وداعه للاعب بالتراضي.
وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية والتعاقدية، ثم فُسخ العقد بين الطرفين بالتراضي بشكل رسمي.
ويهتم ناديا كورينثيانز وفلامنغو البرازيليان باللاعب في محاولة للحصول على توقيعه، خلال الأيام المقبلة.
وانضم كورنادو صاحب الـ31 عامًا إلى النادي الجداوي، في يوليو/ تموز 2021، قادمًا من الشارقة الإماراتي.
وخاض كورنادو 71 مباراة مع الاتحاد في كل المسابقات، وأحرز 16 هدفًا، فيما قدم 32 تمريرة حاسمة.