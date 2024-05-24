مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستقطب مواجهة الرجاء المغربي ونهضة بركان اهتمام المتابعين لمباريات الجمعة 24 مايو الجاري، والتي تشهد أيضا مواجهات قوية في دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

كما تقام مباراة ضمن الجولة الختامية من الدوري الإسباني بين جيرونا وغرناطة.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني

جيرونا - غرناطة - 10:00 مساء - قناة beIN Sports HD 1

الدوري المغربي

الرجاء - نهضة بركان - 09:00 مساء - قناة الرياضية المغربية 3