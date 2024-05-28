كاسترو يقدم وعدًا مهمًّا لجمهور النصر السعودي

كاسترو يقدم وعدًا مهمًّا لجمهور النصر السعودي
تعهد البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي بإيلاء خط الدفاع الأهمية القصوى خلال الموسم المقبل وذلك لتحسين الأداء وإكسابه المزيد من الصلابة على ضوء ما حققه النادي خلال موسم 2023 ـ 2024.
ومساء الاثنين، أنهى النصر دوري روشن السعودي للمحترفين في مركز الوصافة خلف البطل الهلال، وذلك برصيد 82 نقطة، بعد فوز كبير على الاتحاد خرج فيه النجم كريستسيانو رونالدو بطلًا بعد تسجيله ثنائية جعلته اللاعب الأكثر تسجيلًا في موسم واحد في تاريخ المسابقة برصيد 35 هدفًا سجلها في 31 مباراة.
ومقابل المسيرة الجيدة للنصر على المستوى الهجومي بتسجيله 100 هدف وهو معدل لم يحققه الفريق في السابق، ظهر خط الدفاع بأداء متواضع في الكثير من المباريات حتى تلك التي حقق فيها زملاء الكرواتي بوروزوفتش الفوز على الاتحاد (4 ـ 2).
وأكد لويس كاسترو أن فريقه حقق عدة مكاسب في ختام منافسات الدوري، ألا وهي تسجيل 100 هدف في الموسم، والوصول لـ82 نقطة، ونجاح رونالدو في تحطيم رقم الهداف في موسم واحد.
كما قال إنه سيعمل على تحسين خط الدفاع الذي قبل معدلًا مرتفعًا من الأهداف مقارنة بأصحاب المراكز الأولى.
واهتزت شباك النصر في 42 مناسبة خلال 34 مباراة في الموسم الحالي، ليكون ترتيب الفريق دفاعيًّا خارج الأربعة الأوائل وهي أندية الهلال (23) والاتفاق (34) والأهلي والتعاون (35).
وقال المدرب البرتغالي إنه يطمح لقيادة النصر للقب أول هذا الموسم بعد أن يخوض الجمعة النهائي المرتقب لكأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، مضيفًا: "الهلال طوال الموسم يريد أن يصبح أقوى من النصر، والجميل أننا ننافس فريقًا كبيرًا ووصلنا مرحلة متقاربة جدًّا، سننافس بكل جهدنا على لقب كأس الملك".
ويقام نهائي كأس الملك بين النصر والهلال في الـ31 من مايو الجاري، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة.