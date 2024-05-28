كاسترو يقدم وعدًا مهمًّا لجمهور النصر السعودي

وأكد لويس كاسترو أن فريقه حقق عدة مكاسب في ختام منافسات الدوري، ألا وهي تسجيل 100 هدف في الموسم، والوصول لـ82 نقطة، ونجاح رونالدو في تحطيم رقم الهداف في موسم واحد.

كما قال إنه سيعمل على تحسين خط الدفاع الذي قبل معدلًا مرتفعًا من الأهداف مقارنة بأصحاب المراكز الأولى.

واهتزت شباك النصر في 42 مناسبة خلال 34 مباراة في الموسم الحالي، ليكون ترتيب الفريق دفاعيًّا خارج الأربعة الأوائل وهي أندية الهلال (23) والاتفاق (34) والأهلي والتعاون (35).

وقال المدرب البرتغالي إنه يطمح لقيادة النصر للقب أول هذا الموسم بعد أن يخوض الجمعة النهائي المرتقب لكأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، مضيفًا: "الهلال طوال الموسم يريد أن يصبح أقوى من النصر، والجميل أننا ننافس فريقًا كبيرًا ووصلنا مرحلة متقاربة جدًّا، سننافس بكل جهدنا على لقب كأس الملك".

ويقام نهائي كأس الملك بين النصر والهلال في الـ31 من مايو الجاري، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة.