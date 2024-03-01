في عامين فقط.. جامع كرات يتحول للاعب مشهور وبنفس انفعالاته (صور)
احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بمهاجمه الصاعد، جايدن دانس، وذلك عقب توهجه في أمسية فوز الريدز على سامثامتون بثلاثية نظيفة لحساب الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد".
ونجح دانس، في تسجيل هدفين، ليقود ليفربول للتأهل إلى ربع نهائي المسابقة، حيث يلاقي في الدور القادم مانشستر يونايتد.
ودخل الشاب البالغ من العمر 18 عاما، بديلا لزميله لويس كوماس، في آخر 27 دقيقة من المباراة، ليسلب الإعجاب بعدما استطاع تسجيل هدف أول بعد عشر دقائق فقط من دخوله الملعب، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني في أواخر اللقاء.
ونشرت الصفحة الرسمية لليفربول (النسخة العربية) صورتين لجايدن دانس، الأولى تعود لعام 2022، عندما كان جامع كرات، وظهر وهو يشاهد لاعبي فريقه يحتفلون بتسجيل هدف في إحدى المباريات، والثانية من مواجهة الأربعاء، أمام ساوثامبتون، عقب تسجيله أحد هدفيه في المباراة.
وعلق نادي ليفربول على تألق نجمه الواعد، "من جامع كرات إلى هداف في أنفيلد.. وبنفس الاحتفال.. عامان فقط هما الفارق الزمني بين صورتي جايدن دانس".
وكان الألماني يورغن كلوب أشاد بالمستوى اللافت لدانس، قائلا بعد المباراة: "كنا نعلم أن "دانس" مُنهي فرص جيد، هذا الهدف استثنائي، إنه هادئ حقا، يعرف ماذا يفعل".
وحصل دانس، الذي ينتمي لمنتخب إنجلترا للشباب، على ثقة مدربه كلوب ليكون لاعبا بالفريق الأول للريدز، في فبراير الماضي، عندما خطا أولى خطواته في البريمرليغ بدخوله في آخر دقيقتين في مواجهة لوتون تاون.