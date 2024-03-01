في عامين فقط.. جامع كرات يتحول للاعب مشهور وبنفس انفعالاته (صور)

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بمهاجمه الصاعد، جايدن دانس، وذلك عقب توهجه في أمسية فوز الريدز على سامثامتون بثلاثية نظيفة لحساب الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد".

ونجح دانس، في تسجيل هدفين، ليقود ليفربول للتأهل إلى ربع نهائي المسابقة، حيث يلاقي في الدور القادم مانشستر يونايتد.

ودخل الشاب البالغ من العمر 18 عاما، بديلا لزميله لويس كوماس، في آخر 27 دقيقة من المباراة، ليسلب الإعجاب بعدما استطاع تسجيل هدف أول بعد عشر دقائق فقط من دخوله الملعب، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني في أواخر اللقاء.