جماهير قسنطينة تنقذ شرطيين خلال أحداث الشغب أمام اتحاد العاصمة (فيديو)

كشف فيديو تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، تدخل جماهير شباب قسنطينة لإنقاذ شرطيان من الاعتداء عليهما، خلال أحداث الشغب التي وقعت في مواجهة اتحاد العاصمة.

وشهدت مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة، مساء الإثنين، أحداث شغب، وجرت المباراة على ملعب الشهيد حملاوي، في إطار لقاء مؤجل من الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الجزائري.

وقرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم منع الحضور الجماهيري خلال الجولتين القادتين (28-29) من المسابقة المحلية، بالإضافة إلى منع جماهير الفريق الضيف من التنقل إلى ملعب الفريق المستضيف خلال الجولة الـ 30.