جماهير قسنطينة تنقذ شرطيين خلال أحداث الشغب أمام اتحاد العاصمة (فيديو)
كشف فيديو تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، تدخل جماهير شباب قسنطينة لإنقاذ شرطيان من الاعتداء عليهما، خلال أحداث الشغب التي وقعت في مواجهة اتحاد العاصمة.
وشهدت مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة، مساء الإثنين، أحداث شغب، وجرت المباراة على ملعب الشهيد حملاوي، في إطار لقاء مؤجل من الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الجزائري.
وقرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم منع الحضور الجماهيري خلال الجولتين القادتين (28-29) من المسابقة المحلية، بالإضافة إلى منع جماهير الفريق الضيف من التنقل إلى ملعب الفريق المستضيف خلال الجولة الـ 30.
وتعرّض ملعب الشهيد حملاوي للتخريب بعد الاشتباكات التي جرت بين جماهير الفريقين وعناصر الشرطة المتواجدة في ملعب اللقاء، والتي بدأت من جماهير شباب قسنطينة رغم تقدم فريقها في نتيجة اللقاء.
ويظهر في الفيديو أحد رجال الشرطة يسقط على الأرض وتقوم الجماهير بإلقاء الكراسي عليه لدرجة أنه لم يستطع النهوض، ليقوم بعض من الجماهير الأخرى بإيقافهم، ومساعدة رجل الشرطة على الوقوف والذهاب إلى زملائه.
وقرّر الاتحاد الجزائري للعبة فتح تحقيق في أحداث العنف التي شهدتها المباراة لكشف الأسباب التي أدت إلى اندلاعها.
كما عاقبت اللجنة شباب قسنطينة بخوض ست مباريات دون جمهور، مع حظر سفر أنصاره مع الفريق في مبارياته خارج ملعبه، وستسري هذه العقوبات الموسم المقبل.
وألزمت لجنة الانضباط شباب قسنطينة بتحمل الأضرار المادية كلها، التي لحقت بملعب الشهيد حملاوي، وحرمت النادي من عائدات البث التلفزيوني للمباراة الأخيرة أمام اتحاد العاصمة.
كما فرضت لجنة الانضباط عقوبة مالية على اتحاد العاصمة؛ بسبب إلقاء مقذوفات على أرض الملعب.
والغريب أن عملية تحطيم الكراسي من جانب مشجعي شباب قسنطينة حدثت على الرغم من تقدم فريقهم في النتيجة خلال الشوط الثاني من المباراة، واستمرت أعمال العنف بعد صفارة نهاية اللقاء.
وحسم مولودية الجزائر لقب الدوري رسميًّا، بينما يظل الصراع محتدمًا على المركز الثاني، إلى جانب معرفة الفريق الثاني الذي سيهبط بعد هبوط فريق اتحاد سوف.