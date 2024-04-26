مواليد 2005.. برشلونة يراقب موهبة مغربية

كشف موقع "footmercato" الفرنسي أن برشلونة يراقب الموهبة إيهاب جوداني البركة.

ووفقا للموقع فإن العديد من كشافة الأندية أمضى بعض الوقت في فرنسا لمراقبة الشاب إيهاب جوداني البركة عن كثب.

ويبلغ إيهاب جوداني البركة من العمر 18 عامًا، ويلعب لنادي إف سي 93 بوبيني تحت 19 عاما.

وأضاف الموقع أن اللاعب الإسباني المغربي يجيد اللعب في خط الوسط الهجومي، وأكد أنه متعدد الاستخدامات، حيث إنه قادر على اللعب في أحد الجانبين أو في الوسط.

ويقدم إيهاب جوداني البركة سلسلة من العروض الجيدة، حيث سجل 15 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة في 23 مباراة.

وولد إيهاب البركة عام 2002 في بلباو، وذكر "footmercato" أن باريس سان جيرمان يراقب اللاعب أيضا.

وإلى جانب برشلونة وباريس سان جيرمان هناك اهتمام من أتلتيك بلباو وأياكس أمستردام وفينورد وأندرلخت، إلى جانب سانتوس وكورينثيانز البرازيليين.