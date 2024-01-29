رسميًا: الاتحاد يضم أحمد الغامدي من الاتفاق بعقد إعارة

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي في الرابع من فبراير شباط المقبل في دور الثمانية من كأس الملك، كما يتطلع لتصحيح مساره في الدوري السعودي إذ يحتل المركز السابع حاليا برصيد 28 نقطة حصدها من ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات مقابل ست هزائم.

كذلك يتأهب الاتحاد لخوض منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي نافباهور الأوزبكي.