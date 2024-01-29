رسميًا: الاتحاد يضم أحمد الغامدي من الاتفاق بعقد إعارة
أعلن نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأحد، ضم اللاعب أحمد الغامدي من الاتفاق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب أحمد الغامدي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، مع أفضلية الشراء قادما من نادي الاتفاق".
وأضاف: "ويأتي التعاقد مع أحمد الغامدي لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة من المنافسات... ورحب الرئيس التنفيذي للنادي السيد دومينجوس أوليفيرا باللاعب متمنيا له التوفيق مع زملائه في تحقيق التطلعات التي ينشدها جماهير النادي ومحبوه".
ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي في الرابع من فبراير شباط المقبل في دور الثمانية من كأس الملك، كما يتطلع لتصحيح مساره في الدوري السعودي إذ يحتل المركز السابع حاليا برصيد 28 نقطة حصدها من ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات مقابل ست هزائم.
كذلك يتأهب الاتحاد لخوض منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي نافباهور الأوزبكي.