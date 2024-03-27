بعد استقرار حالته الصحية واستعادة الوعي.. نقل أحمد رفعت إلى القاهرة
أصدر مستشفى زمزم ونادي فيوتشر بيانين رسميين بشأن تطورات حالة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، يؤكدان نقله إلى القاهرة.
وكان أحمد رفعت سقط بشكل مفاجئ في مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، فاقدا للوعي وتم نقله إلى المستشفى.
وكشف مستشفى زمزم عن نقل أحمد رفعت إلى القاهرة اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس في تمام الواحدة صباحا.
وجاء بيان مستشفى زمزم كالآتي: "تكليلا لمجهودات الطواقم الطبية في مستشفى زمزم، تم نقل اللاعب أحمد رفعت الآن الأربعاء 27 مارس الساعة 1 صباحا إلى القاهرة".
وأضاف: "يأتي ذلك بناء على رغبة اللاعب وأسرته، وذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام، وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد، واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي".
وتابع: "كما تم استقرار كافة العلامات الحيوية للحالة وذلك بتنسيق من إدارة نادي فيوتشر والطاقم الطبي المسؤولين عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى".
فيما قال نادي فيوتشر، في بيانه، أن اللاعب اختتم المرحلة الأولى لعلاجه وتم نقله إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة لاستكمال رحلة العلاج والفحوصات.