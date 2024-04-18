نتائج قرعة نصف نهائي كأس الجزائر ومواعيد المباريات

أجريت، الأربعاء، عملية قرعة الدور نصف النهائي لكأس رئيس الجمهورية الجزائرية، وأسفرت عن وقوع وصيف حامل لقب النسخة الماضية شباب بلوزداد في مواجهة قوية مع اتحاد العاصمة، في حين ستجمع المباراة الثانية مولودية الجزائر متصدر الدوري وشباب قسنطينة.

وفيما يلي مواجهتا الدور نصف النهائي:

مولودية الجزائر ـ شباب قسنطينة، وتقام، الثلاثاء 23 أبريل الجاري، في ميلود هدفي بوهران.

شباب بلوزداد ـ اتحاد العاصمة وتقام، الأربعاء 24 أبريل الجاري، في ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائر.