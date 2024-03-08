تعليمات صارمة من الخطيب لكهربا وإمام عاشور

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على إجراء مكالمة هاتفية مع محمود عبدالمنعم "كهربا" وإمام عاشور لاعبَي الفريق، صباح اليوم الجمعة، قبل ساعات من مواجهة الزمالك.

ويلاقي الأهلي منافسه التقليدي الزمالك على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياضـ في نهائي كأس مصر 2022/2023.

وطلب محمود الخطيب من كهربا وإمام عاشور عدم افتعال أزمات في نهائي كأس مصر أمام الزمالك، حيث سبق أن لعب الثنائي للمارد الأبيض.

وأوضح رئيس الأهلي للثنائي أن جماهير الزمالك قد تهاجمهما؛ ولذلك طلب منهما عدم التفاعل أو الرد على أي استفزاز.

من جهتهما وعد كهربا وإمام عاشور بعدم افتعال أي شيء "خارج النص"، سواء مع جماهير أو لاعبي الزمالك.