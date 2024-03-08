تعليمات صارمة من الخطيب لكهربا وإمام عاشور
حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على إجراء مكالمة هاتفية مع محمود عبدالمنعم "كهربا" وإمام عاشور لاعبَي الفريق، صباح اليوم الجمعة، قبل ساعات من مواجهة الزمالك.
ويلاقي الأهلي منافسه التقليدي الزمالك على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياضـ في نهائي كأس مصر 2022/2023.
وطلب محمود الخطيب من كهربا وإمام عاشور عدم افتعال أزمات في نهائي كأس مصر أمام الزمالك، حيث سبق أن لعب الثنائي للمارد الأبيض.
وأوضح رئيس الأهلي للثنائي أن جماهير الزمالك قد تهاجمهما؛ ولذلك طلب منهما عدم التفاعل أو الرد على أي استفزاز.
من جهتهما وعد كهربا وإمام عاشور بعدم افتعال أي شيء "خارج النص"، سواء مع جماهير أو لاعبي الزمالك.
وطلب محمود الخطيب من كهربا وإمام عاشور ضرورة التركيز والتألق أمام الزمالك في النهائي.
ولعب إمام عاشور للزمالك بين 2019 و2023، قبل أن يغادر إلى ميتييلاند الدنماركي في يناير 2023، وعاد إلى مصر في يوليو 2023، لكن من بوابة الأهلي.
أما كهربا فلعب للزمالك في 2015 حتى 2019، وخرج خلالها بنظام الإعارة للاتحاد السعودي.
وفسخ كهربا عقده مع الزمالك، ثم انتقل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي صيف 2019، وعاد إلى مصر من بوابة الأهلي أيضا في يناير 2020.
وبعد ذلك أوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة على كهربا غرامة بمبلغ مليوني دولار، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنويًّا، اعتبارًا من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الفعلي.
وقبل أيام أعلن كهربا انتهاء أزمته مع الزمالك، بعد سداد الغرامة المالية الموقعة على اللاعب.
ونشر كهربا صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، قال من خلالها، إن أزمته مع الزمالك انتهت بعد سداد الغرامة.
وكتب كهربا: "الحمد لله خلصت الحدوتة".