كأس الاتحاد.. ليفربول يتأهل لدور الـ16 بخماسية في شباك نوريتش

ولفرهامبتون يهزم وست بروميتش بعد توقف المباراة بسبب اشتباكات جماهيرية

تغلب ولفرهامبتون واندرارز 2-صفر على وست بروميتش ألبيون، اليوم الأحد، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد توقف المباراة لفترة بسبب اشتباكات بين مجموعة من جماهير الفريقين.

وكان ولفرهامبتون متقدمًا 2-صفر عندما ألقيت مقذوفات على أحد طرفي الملعب في الدقيقة 82 مما أثار الاشتباكات في أحد أركان استاد "ذا هاوثورنس".

واقتحم مشجعون أرضية الملعب ما دفع اللاعبين لمغادرته. وبعد توقف استمر 38 دقيقة عاد اللاعبون واستؤنفت المباراة من الدقيقة 77 و 10 ثوانٍ، وهو التوقيت الذي سجل فيه ماتيوس كونيا الهدف الثاني لولفرهامبتون.

ودفع توقف المباراة المسؤولين لتأخير موعد قرعة الدور الخامس، التي كانت مقررة في البداية قبيل انطلاق مباراة ليفربول وضيفه نوريتش سيتي الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، اليوم، لتجري عقب نهاية الشوط الأول من المباراة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ولفرهامبتون لفريق برايتون أند هوف ألبيون.