ميسي يرفض اعتذار لوكاس ماكنوتون (فيديو)
رفض ليونيل ميسي اعتذار لوكاس ماكنوتون بعد تدخل الأخير على النجم الأرجنتيني خلال مباراة إنتر ميامي وناشفيل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال الكونكاكاف.
وفي الدقيقة 77 حاول لوكاس ماكنوتون مدافع ناشفيل التعامل مع الكرة أمام ميسي لكنه داس بشكل قوي الساق اليسرى للنجم الأرجنتيني.
واضطر ميسي للخضوع للعلاج لكنه عاد للعب وأكمل ما تبقى من دقائق المباراة، بعدما تبين أن إصابته خفيفة.
وأظهر مقطع فيديو لوكاس ماكنوتون يذهب إلى ميسي عندما كان يتلقى العلاج، لكن بدا أن ميسي رفض اعتذار المدافع.
وسجل ميسي هدفا في الدقيقة 52، ووقع زميله لويس سواريز هدفا في الدقيقة 90+4 ليتعادل إنتر ميامي مع ناشفيل على ملعب نيسان ستاديوم في ذهاب دور الـ16.
ومن المقرر أن يستضيف إنتر ميامي مباراة الإياب يوم الخميس المقبل، على ملعب تشيس استاديوم.
وتعادلا إنتر ميامي وناشفيل في آخر ثلاث مباريات بينهما، وكانت إحداهما في نهائي كأس الدوريات العام الماضي حيث فاز إنتر ميامي بضربات الترجيح 10/9 بعد التعادل 1/1.