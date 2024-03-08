ميسي يرفض اعتذار لوكاس ماكنوتون (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو لوكاس ماكنوتون يذهب إلى ميسي عندما كان يتلقى العلاج، لكن بدا أن ميسي رفض اعتذار المدافع.

وسجل ميسي هدفا في الدقيقة 52، ووقع زميله لويس سواريز هدفا في الدقيقة 90+4 ليتعادل إنتر ميامي مع ناشفيل على ملعب نيسان ستاديوم في ذهاب دور الـ16.

ومن المقرر أن يستضيف إنتر ميامي مباراة الإياب يوم الخميس المقبل، على ملعب تشيس استاديوم.

وتعادلا إنتر ميامي وناشفيل في آخر ثلاث مباريات بينهما، وكانت إحداهما في نهائي كأس الدوريات العام الماضي حيث فاز إنتر ميامي بضربات الترجيح 10/9 بعد التعادل 1/1.