ميسي يسجل في خسارة إنتر ميامي أمام أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي (فيديو)

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا في خسارة فريقه إنتر ميامي أمام نظيره أتلانتا يونايتد، بنتيجة (3-1)، في المبارة التي جمعت الفريقين، فجر الخميس، في الأسبوع السادس عشر من الدوري الأمريكي 2024.

وانتهت سلسلة المباريات العشر التي خاضها دون هزيمة فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، بالخسارة أمام أتلانتا يونايتد، الذي حقق أول فوز له في الدوري منذ ما يقرب من شهرين.

وسجل سابا لوبغانيدزي هدفًا في كل شوط، وساعد جمال ثياري في حسم المباراة لصالح أتلانتا يونايتد بهدف ثالث في الدقيقة 73، فيما سجل ميسي هدف إنتر ميامي الوحيد في الدقيقة 62.