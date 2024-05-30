ميسي يسجل في خسارة إنتر ميامي أمام أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي (فيديو)
سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا في خسارة فريقه إنتر ميامي أمام نظيره أتلانتا يونايتد، بنتيجة (3-1)، في المبارة التي جمعت الفريقين، فجر الخميس، في الأسبوع السادس عشر من الدوري الأمريكي 2024.
وانتهت سلسلة المباريات العشر التي خاضها دون هزيمة فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، بالخسارة أمام أتلانتا يونايتد، الذي حقق أول فوز له في الدوري منذ ما يقرب من شهرين.
وسجل سابا لوبغانيدزي هدفًا في كل شوط، وساعد جمال ثياري في حسم المباراة لصالح أتلانتا يونايتد بهدف ثالث في الدقيقة 73، فيما سجل ميسي هدف إنتر ميامي الوحيد في الدقيقة 62.
وتعد هذه الخسارة الأولى لميسي في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي في موسم 2024.
كما قلص ميسي بهدفه الفارق في قائمة الهدافين التاريخيين لإنتر ميامي، عقب مباراة اليوم؛ إذ وصل للهدف رقم 24 في 28 مباراة.
وسجل ميسي هدفه الـ11 هذا في الموسم في الدوري الأمريكي؛ ما جعله يعادل زميله لويس سواريز في صدارة هدافي الفريق.
بهذه النتيجة، توقف رصيد إنتر ميامي عند النقطة 34 في صدارة جدول ترتيب الدوري الأمريكي، ويأتي أتلانتا في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.
يذكر أن ميسي يأتي على رأس قائمة المنتخب الأرجنتيني، لخوض مواجهة بطولة كوبا أمريكا، ويلعب بطل العالم في المسابقة ضمن مجموعة تضم كلا من كندا، تشيلي، وبيرو.