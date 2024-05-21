تعليق حزين للغاية من فينيسيوس على اعتزال كروس (صورة)

كروس وبشكل مفاجئ اليوم الثلاثاء، أعلن أنه سيعتزل بعد بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وأضاف أن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند سيكون آخر مباراة له مع النادي الإسباني.

وقال كروس في بيان عبر حسابه على تطبيق إنستغرام: "مسيرتي كلاعب كرة قدم حالي ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة أوروبا. كما قلت دائما: ريال مدريد سيكون فريقي الأخير".

وعقب هذا القرار قام فينيسيوس جونيور بكتابة تعليق على حساب كروس في "إنستغرام" وقال له "لا يا أسطورة".