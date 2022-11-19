إيلانغا "يتفهم" رأي رونالدو حول اللاعبين الشبان في مانشستر يونايتد
قال أنطوني إيلانغا لاعب مانشستر يونايتد إن انتقاد زميله كريستيانو رونالدو للاعبين الشبان مفهوم.
وقال المهاجم البرتغالي في مقابلة مع محطة (توك تي.في) إن اللاعبين الشبان "يتعاملون مع الأشياء بالمزيد من السهولة، وكل شيء سهل ولا يعانون ولا يهتمون".
وعندما سئل عما إذا كانت المقابلة ستؤثر على علاقته برونالدو قال إيلانغا لصحيفة "آفتونبلاديت" السويدية: "ليس كثيرا. عندما نلتقي لا يزال كريستيانو رونالدو بالنسبة لي".
وأضاف اللاعب البالغ من العمر 20 عاما أن رونالدو ساعده داخل وخارج الملعب منذ عودته إلى أولد ترافورد في فترته الثانية العام الماضي.
وقال الدولي السويدي عن رونالدو: "إنه مصدر إلهام ليس لي فقط ولكن لجميع اللاعبين الشبان في يونايتد. أعتقد أنه قال اللاعبين الشبان بشكل عام. نحن جيل جديد لكنني أركز دائما على ما أفعله. لكنني أفهمه.
وتابع: "من السهل للغاية على اللاعبين الشبان أن يفقدوا التركيز، لكنني كنت دائما أركز بنسبة 100% على ما أفعله. أعتقد أن اللاعبين الشبان في يونايتد يستمعون إليه، لكنني أفهم ما يعنيه".
وفي المقابلة التي انتشرت على نطاق واسع قال رونالدو أيضا إنه تعرض للخيانة في مانشستر يونايتد وزعم أنه يجبر على الرحيل عن النادي.
وقال مانشستر يونايتد هذا الأسبوع إنه سيرد على تصريحات رونالدو التي قال فيها إنه شعر بالخيانة من النادي وإنه يجبر على الرحيل، بعد الوصول للحقائق كاملة.
وأضاف النادي الليلة الماضية أنه اتخذ "خطوات مناسبة" ردا على مقابلة رونالدو.