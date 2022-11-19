إيلانغا "يتفهم" رأي رونالدو حول اللاعبين الشبان في مانشستر يونايتد

وعندما سئل عما إذا كانت المقابلة ستؤثر على علاقته برونالدو قال إيلانغا لصحيفة "آفتونبلاديت" السويدية: "ليس كثيرا. عندما نلتقي لا يزال كريستيانو رونالدو بالنسبة لي".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 20 عاما أن رونالدو ساعده داخل وخارج الملعب منذ عودته إلى أولد ترافورد في فترته الثانية العام الماضي.