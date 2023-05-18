آمال ميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا تتوقف على مصير "قضية يوفنتوس"

ومن المتوقع صدور حكم جديد في القضية المتعلقة بصفقات انتقال اللاعبين في يوفنتوس يوم الإثنين المقبل بعدما ألغت أعلى هيئة رياضية في إيطاليا الشهر الماضي قرارا بخصم 15 نقطة من رصيد الفريق هذا الموسم وأمرت بإعادة النظر في القضية.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن العقوبة الجديدة ستكون على الأرجح خصم تسع نقاط من رصيد يوفنتوس إما هذا الموسم أو الذي يليه.

وحال تطبيق العقوبة هذا الموسم، فإن يوفنتوس سيتراجع من المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي برصيد 69 نقطة إلى ما دون المركز الخامس الذي يحتله ميلان برصيد 61 نقطة.

وسيأمل ميلان، الذي ودع دوري الأبطال بخسارته أمام غريمه المحلي إنتر ميلان بقبل النهائي يوم الثلاثاء الماضي، أن يحدث هذا السيناريو بعد أداء مخيب آخر في الخسارة المفاجئة 2-صفر أمام سبيتسيا المتواضع مطلع الأسبوع.

وفاز ميلان مرتين فقط في آخر سبع مباريات بالدوري ويبتعد بفارق أربع نقاط خلف لاتسيو المتعثر صاحب المركز الرابع.

وانتصر لاتسيو مرة واحدة فقط في آخر شهر لكن تحقيق سبعة انتصارات في ثماني مباريات في فترة سابقة منحته هامشا للخطأ.

ويحتاج ميلان، الذي يستضيف سامبدوريا الذي تأكد هبوطه بعد غد السبت، للفوز بالمباريات الثلاث المتبقية على أمل أن يتعثر أحد فرق المربع الذهبي.

ومن المتوقع ألا يشكل سامبدوريا خطورة كبيرة إذ إنه حقق 18 نقطة فقط حتى الآن وفي طريقه لأن ينهي الموسم بأقل عدد من النقاط بدوري الأضواء منذ اعتماد نظام منح الفائز ثلاث نقاط في موسم 1994-1995.