ميرور: تود بويلي مالك تشيلسي يريد شراء ستراسبورغ الفرنسي

وقام بويلي بإنفاق الأموال منذ أن أكمل استحواذه على تشيلسي، الصيف الماضي، حيث استثمر ما يقرب من 600 مليون جنيه إسترليني في الفريق.

لكن هذا الاستثمار لم يؤتِ ثماره بعد، حيث يقبع فريق غراهام بوتر في المركز العاشر على جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت "ميرور" أن بويلي وشركاءه يحرصون في الاستثمار على شراء ستراسبورغ، وسيستخدمون الفريق لإعارة لاعبي تشيلسي.

ويفكر رئيس البلوز أيضًا بشراء نادٍ ألماني لنفس السبب.