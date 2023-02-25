ميرور: تود بويلي مالك تشيلسي يريد شراء ستراسبورغ الفرنسي
يرغب تود بويلي، رئيس نادي تشيلسي، بشراء نادي ستراسبورغ الفرنسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور".
ويشارك بويلي بالفعل في امتلاك فريقين لكرة السلة، هما: لوس أنجلوس سباركس، ولوس أنجلوس ليكرز، إضافة إلى فريق البيسبول لوس أنجلوس دودجرز.
ويتطلع الأمريكي بويلي إلى توسيع إمبراطوريته الرياضية، وأجرى محادثات مع مارك كيلر رئيس ستراسبورغ، الذي كان مسؤولًا عن الفريق الفرنسي، منذ العام 2012، بشأن استحواذ محتمل.
وقام بويلي بإنفاق الأموال منذ أن أكمل استحواذه على تشيلسي، الصيف الماضي، حيث استثمر ما يقرب من 600 مليون جنيه إسترليني في الفريق.
لكن هذا الاستثمار لم يؤتِ ثماره بعد، حيث يقبع فريق غراهام بوتر في المركز العاشر على جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأكدت "ميرور" أن بويلي وشركاءه يحرصون في الاستثمار على شراء ستراسبورغ، وسيستخدمون الفريق لإعارة لاعبي تشيلسي.
ويفكر رئيس البلوز أيضًا بشراء نادٍ ألماني لنفس السبب.
ونماذج ملكية النوادي المتعددة ليست غير شائعة، وعلى سبيل المثال، تمتلك مجموعة "سيتي غروب" التي تمتلك مانشستر سيتي، أيضًا أسهمًا في: نيويورك سيتي، ووملبورن سيتي، ومونتيفيديو سيتي توركي، وتروا، ولوميل، ومومباي سيتي، وجيرونا، وغيرها.
ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" يشعر بالقلق إزاء تأثير نماذج ملكية الأندية المتعددة على مسابقات الأندية الخاصة بهم.
ومن الناحية النظرية، يمكن أن يلعب تشيلسي ضد ستراسبورغ في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري الأوروبي المؤتمر الأوروبي.
وأشارت "ميرور" إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قلق بشأن ما سيحدث إذا حدث هذا السيناريو.
كما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن أكثر من 180 فريقًا في جميع أنحاء العالم ستكون جزءًا من مجموعة متعددة الأندية، بحلول نهاية العام 2022، وقد زاد هذا العدد بمقدار 40 ناديًا منذ العام 2012.
وسلّط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الضوء على مخاوفه في وقت سابق من هذا الشهر، ويعتقد اليويفا أن اتجاه ملكية النوادي المتعددة "يغذيه في الغالب مستثمرون مقيمون في الولايات المتحدة".
ويتأخر تشيلسي بفارق 11 نقطة عن توتنهام، صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وهو آخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.
وخسر تشيلسي 0/2 أمام بروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج يوم 7 مارس المقبل.