تشكيل منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية

يخوض منتخب مصر، مساء اليوم الأحد، مواجهة قوية أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط.

بينما تمكن منتخب الكونغو الديمقراطية من احتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة، بعدما جمع 3 نقاط من التعادل في 3 لقاءات ضد المغرب وتنزانيا وزامبيا.