تشكيل منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية
يخوض منتخب مصر، مساء اليوم الأحد، مواجهة قوية أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.
وتأهل منتخب مصر لدور الـ16، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط.
بينما تمكن منتخب الكونغو الديمقراطية من احتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة، بعدما جمع 3 نقاط من التعادل في 3 لقاءات ضد المغرب وتنزانيا وزامبيا.
ويملك منتخب مصر حظوظًا أقوى كلما واجه منتخب الكونغو في كأس أفريقيا؛ إذ نجح في تحقيق 3 انتصارات في 4 مواجهات، جمعت المنتخبين، مقابل فوز وحيد للأخير.
تاريخيًّا، التقى منتخبا مصر والكونغو الديمقراطية في 11 مباراة رسمية وودية، وحقق خلالها "الفراعنة" 7 انتصارات، مقابل فوز وحيد للكونغو، بينما حضر التعادل في 3 لقاءات.
ويعاني المنتخب المصري من عدة غيابات مؤثرة بين صفوفه بسبب الإصابات، أبرزها محمد صلاح، ومحمد الشناوي، وإمام عاشور.
واستقر روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، بشكل كبير على خوض المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد حمدي ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي ومحمد هاني.
خط الوسط: مروان عطية وأحمد سيد "زيزو" وحمدي فتحي.
خط الهجوم: مصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيغيه".