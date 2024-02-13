لاعب يطالب بطرد شقيقه في الدوري العراقي (فيديو)

شهدت مباراة الحدود وزاخو حدثا غريبا في الجولة الـ13 من الدوري العراقي، فقد اعترض أمجد عطوان، لاعب زاخو، بقوة، على قرار حامد طالب حكم المباراة؛ لإشهاره البطاقة الصفراء لشقيقه باقر عطوان لاعب الحدود، بعد تدخله المتهور على أحد لاعبي زاخو.

وتدخل باقر عطوان بتهور على أحد لاعبي زاخو في الدقيقة 50، وبعد ذلك طلب شقيقه أمجد عطوان من الحكم طرده لتدخله المتهور.