لاعب يطالب بطرد شقيقه في الدوري العراقي (فيديو)
الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء على باقر عطوان بعد تدخل متهور
شهدت مباراة الحدود وزاخو حدثا غريبا في الجولة الـ13 من الدوري العراقي، فقد اعترض أمجد عطوان، لاعب زاخو، بقوة، على قرار حامد طالب حكم المباراة؛ لإشهاره البطاقة الصفراء لشقيقه باقر عطوان لاعب الحدود، بعد تدخله المتهور على أحد لاعبي زاخو.
وتدخل باقر عطوان بتهور على أحد لاعبي زاخو في الدقيقة 50، وبعد ذلك طلب شقيقه أمجد عطوان من الحكم طرده لتدخله المتهور.
لكن الحكم اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء في وجه باقر عطوان.
وانتهت المباراة على التعادل السلبي، ليرتفع رصيد الحدود إلى 19 نقطة من 13 مباراة، في حين يملك زاخو 16 نقطة من 13 مباراة.
ويتصدر القوة الجوية جدول ترتيب الدوري العراقي، ويملك 33 نقطة من 13 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط على الشرطة الثاني.