كأس آسيا.. إيران تهزم هونغ كونغ وتتأهل للدور الثاني

وأحرز قائدي هدف الفوز للمنتخب الإيراني في الدقيقة 24 بمساعدة ميلاد محمدي، ليهدي بلاده ثلاث نقاط ثمينة ويعبر بالمنتخب إلى دور الستة عشر بالبطولة الآسيوية التي توجت إيران بلقبها ثلاث مرات.

وحقق منتخب إيران الفوز اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة التي يتصدرها برصيد ست نقاط، متفوقا بنقطتين على نظيره الإماراتي الذي تعادل 1-1 مع فلسطين، أمس الخميس.

أما منتخب هونغ كونغ فقد ظل قابعا في المركز الرابع الأخير في المجموعة من دون رصيد، وذلك قبل مباراته في الجولة الثالثة أمام منتخب فلسطين الذي يمتلك نقطة واحدة.