NBA.. تعادل دنفر ومينيسوتا في إقصائيات دوري السلة الأمريكي

أحرز نيكولا يوكيتش 35 نقطة، وسيطر على سبع كرات مرتدة، وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه، في فوز فريقه دنفر ناغتس خارج أرضه على مينيسوتا تيمبروولفز 115-107، في المباراة الرابعة بين الفريقين في الدور قبل النهائي للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبهذا الفوز يتعادل دنفر مع مينيسوتا 2-2 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة، والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات قبل المباراة الخامسة بين الفريقين، التي ستقام على أرض مينيسوتا، منتصف الأسبوع الحالي.

وأحرز أرون جوردون 27 نقطة للفريق الفائز، بينما سجل زميله جمال موراي 19 نقطة، وأضاف كريستيان براون 11 نقطة لرصيد الفريق الزائر، بعد مشاركته بديلا عن أحد زملائه.