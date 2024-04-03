لاعب برشلونة يشكل صداعًا في رأس إنريكي

كشفت صحيفة سبورت، أن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يعيش حالة الحيرة ذاتها التي يمر بها تشافي هيرناندز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

ويصطدم برشلونة وباريس سان جيرمان الأسبوع القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للتقارير، فإن تشافي سوف يكلف الفرنسي جويل كوندي مدافع الفريق باللعب في مركز الظهير الأيمن، ومن ثم مراقبة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي يلعب على الجناح الأيسر.

وتقول سبورت، إن إنريكي أيضًا لديه المشكلة ذاتها التي يعاني منها تشافي، حيث يشكل لامين يامال نجم برشلونة الصاعد صداعًا في رأس إنريكي.

وحسب التقرير، لم يقرر إنريكي بعد من سوف يكون مكلَّفا بمراقبة اللاعب الشاب المتألق مؤخرًا.

ويفكر إنريكي في الدفع بلوكاس بيرالدو ومنحه مهمة إيقاف لامين يامال لكن ما يزعج المدرب الإسباني بشدة هو أن يامال تفوق بشكل كامل على بيرالدو خلال مباراة البرازيل وإسبانيا الودية الأخيرة التي أقيمت في كامب نو.

ويعيش يامال مرحلة مهمة من النضج رغم كونه لم يبلغ بعد 17 عامًا، حيث بات نجم فريق برشلونة الأول بعدما نجح في قيادة الفريق لتحقيق الفوز في أكثر من مباراة هذا الموسم.