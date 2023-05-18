تقرير: كورتوا شارك مصابًا في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وتصدى كورتوا لبضع فرص صعبة من لاعبي مانشستر سيتي لكنه تلقى 4 أهداف بواقع هدفين في كل شوط، ليخسر ريال مدريد ويودع من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة إجمالية 1/5.

وقالت "ماركا" إنه بعد خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، ومع فوز برشلونة بلقب الليغا، سيتنحى كورتوا جانبًا للتعافي من الإصابة.

وأكدت الصحيفة أن إمكانية تواجد كورتوا في مباراة ريال مدريد مع فالنسيا في الليغا تبدو ضعيفة وسيعود بعد تعافيه من الإصابة.

وبعد الخسارة أمام مانشستر سيتي نشر كورتوا صورتين من مشاركته في نصف النهائي وكتب: "آسف مشجعي ريال مدريد، كنا نرغب في الوصول إلى نهائي آخر لكن ذلك لا يمكن أن يكون، شكرًا لأولئك الذين قدموا إلى مانشستر وللجميع دائمًا على دعمكم".

وشارك كورتوا في 45 مباراة مع ريال مدريد تلقى فيها 45 هدفًا وحافظ على نظافة الشباك 17 مرة.

وفي آخر 4 جولات من الليغا من المقرر أن يلعب ريال مدريد مع فالنسيا ورايو فاليكانو وإشبيلية وأتلتيك بلباو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 71 نقطة من 34 مباراة علمًا أن برشلونة حسم اللقب رسميًّا.