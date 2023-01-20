أنشيلوتي يكشف تفاصيل مشادته مع رودريغو (فيديو)
كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تفاصيل محادثته مع لاعبه البرازيلي رودريغو عقب استبداله خلال الفوز 3-2 على فياريال في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، يوم الخميس.
وعوض ريال مدريد تأخره بهدفين ليفوز على ملعب فياريال ويتأهل إلى دور الثمانية بفضل أداء رائع من البديل داني سيبايوس في الشوط الثاني.
ويبدو أن الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسبانية 3-1 في الرياض، يوم الأحد الماضي، أثارت المشاكل داخل صفوف ريال مدريد، وتسببت في توتر بين بعض اللاعبين والمدير الفني أنشيلوتي.
وقد وضح ذلك خلال الفوز الصعب للنادي الملكي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، حيث انتشر مقطع فيديو للمدير الفني الإيطالي وهو يتحدث بشدة ويحذر لاعبه البرازيلي رودريغو بعد استبداله في الدقيقة 56.
ورد اللاعب البرازيلي على مدربه الذي كان يهدد رودريغو بأصبعه السبابة، وذلك في إشارة إلى اعتراض اللاعب على كلام مدربه مما يثير أزمة جديدة داخل صفوف النادي الملكي.
والتقطت الكاميرات تلك اللحظة التي بدا فيها مدرب ريال مدريد وكأنه ينتقد المهاجم البرازيلي لشيء ما بعد استبداله بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني.
ونظرًا لأن فريقه لم يكن قادرًا على الأداء الجيد، قام أنشيلوتي بإخراج توني كروس ورودريغو وقد غادر الاثنان الملعب بهدوء لإفساح المجال لماركو أسينسيو وداني سيبايوس.
لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن أنشيلوتي قد شاهد شيئًا لم يعجبه، لهذا السبب عندما سجل فينيسيوس بعد تمريرة من سيبايوس كان رد فعله هو البحث عن رودريغو ليشير بإصبعه إليه.
وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة ليوضح الموقف: "رودريغو كان يعاني قليلا وفضلت عدم المخاطرة به. لم يقل مرحبًا لي أثناء خروجه لكني أعتقد أنه نسي. قلت له ألا ينسى إلقاء التحية عندما يتم استبداله".
ووجد ريال مدريد نفسه في وسط وضع صعب عقب خسارة بطل الليغا وأوروبا أمام منافسه التقليدي برشلونة، والأهم من ذلك أنها كانت مباراة من جانب واحد تمامًا.
وبالإضافة للخسارة أمام برشلونة وجد النادي الملكي نفسه متأخرا بفارق ثلاث نقاط خلف منافسيه في الكلاسيكو في صراعهما على الفوز بلقب الدوري الإسباني أيضًا.