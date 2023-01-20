أنشيلوتي يكشف تفاصيل مشادته مع رودريغو (فيديو)

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تفاصيل محادثته مع لاعبه البرازيلي رودريغو عقب استبداله خلال الفوز 3-2 على فياريال في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، يوم الخميس.

وعوض ريال مدريد تأخره بهدفين ليفوز على ملعب فياريال ويتأهل إلى دور الثمانية بفضل أداء رائع من البديل داني سيبايوس في الشوط الثاني.