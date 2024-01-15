تركيا توقف لاعبا إسرائيليا بسبب إشارات ذات طابع سياسي (صور)

وقامت فرق الأمن في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا بإيقاف جيهزكيل مساء يوم الأحد، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعداء"، في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة.

في سياق متصل، أعلن وكيل رئيس نادي أنطاليا سبور والمتحدث الصحفي باسم النادي إوران ألكان، أن محاميي النادي يعملون على إنهاء عقد جيهزكيل.

وأشار ألكان إلى أن اللاعب الإسرائيلي قام بهذه الخطوة دون علم النادي، وأنه سيتم إنهاء عقده في أقرب وقت ممكن، بجانب استبعاده من الفريق.