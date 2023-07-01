آدم ييتس سائق فريق الإمارات يفوز بالمرحلة الأولى من طواف فرنسا الدولي للدراجات
فاز الدراج البريطاني آدم ييتس، من فريق الإمارات، اليوم السبت، بالمرحلة الأولى من سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) بعدما تفوق على شقيقه التوأم سيمون ييتس.
وارتدى آدم ييتس القميص الأصفر في اليوم الأول من السباق الأشهر عالميا في هذه الرياضة.
وتقدم الشقيقان عن باقي المنافسين قبيل نهاية المرحلة التي جرت لمسافة 182 كيلومترا، ونجحا في التفوق بفارق مريح.
وتفوق الشقيقان، اللذان ينتميان لفريقين متنافسين، بفارق 20 ثانية أمام السرب الرئيسي، وبات الصراع على الفوز مقتصرا عليهما في الكيلومترات الأخيرة، وحسم آدم الفوز لصالحه لينتزع القميص الأصفر للمرة الثانية في مسيرته متفوقا بفارق أربع ثوان.
وتصدر تادي بوجار، زميل آدم في فريق الإمارات، المجموعة التالية التي ضمت أيضاً حامل اللقب جوناس فينغارد، وقد أنهى المرحلة بفارق 12 ثانية عن الفائز.
وفيما يلي ترتيب الـ5 الأوائل:
1. البريطاني آدم ييتس 4.22.49 ساعة.
2. البريطاني سايمون ييتس بفارق 4 ثوان.
3. السلوفيني تادي بوجاتشار بفارق 12 ثانية.
4. الفرنسي تيبو بينو بفارق 12 ثانية.
5. الكندي مايكل وودز بفارق 12 ثانية.