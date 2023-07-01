آدم ييتس سائق فريق الإمارات يفوز بالمرحلة الأولى من طواف فرنسا الدولي للدراجات

فاز الدراج البريطاني آدم ييتس، من فريق الإمارات، اليوم السبت، بالمرحلة الأولى من سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) بعدما تفوق على شقيقه التوأم سيمون ييتس.

وارتدى آدم ييتس القميص الأصفر في اليوم الأول من السباق الأشهر عالميا في هذه الرياضة.

وتقدم الشقيقان عن باقي المنافسين قبيل نهاية المرحلة التي جرت لمسافة 182 كيلومترا، ونجحا في التفوق بفارق مريح.