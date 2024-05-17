قرار عاجل من وزارة الرياضة في تونس بشأن مباراة الترجي والأهلي

وينتظر أن تتواصل عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة النهائي يوم غد الجمعة، بعدما انطلقت الخميس وشهدت أحداث عنف واشتباكات بين الجماهير ورجال الشرطة، بعد أن عجزت الأعداد الكبيرة من المشجعين عن الحصول على تذاكر في وقت يتهم فيه المشجعون بأن جل التذاكر تم عرضها في السوق السوداء بأضعاف أثمانها.

وخلال المباريات الكبرى، تشهد عملية ترويج التذاكر استفحال ظاهرة السوق السوداء مما يؤدي في الغالب إلى مشاحنات عنيفة بين المشجعين ورجال الأمن ومحاولات لتفريق حشود الجماهير باستعمال الغاز المسيل للدموع.