قناة ريال مدريد تحتفل بلحظة رونالدو الاستثنائية (فيديو)

قبل 6 سنوات في مثل هذا اليوم 3 أبريل سجل كريستيانو رونالدو هدفًا مذهلاً في شباك يوفنتوس، بمقصية رائعة، وذلك عدما كان يرتدي قميص ريال مدريد.

واليوم الثلاثاء بعد مرور السنوات الست، أذاعت قناة نادي ريال مدريد، فيديو، للاحتفال بهذا الهدف الأسطوري.

وقالت القناة في تقريرها: "مرت 6 سنوات منذ إحدى تلك اللحظات التي وصلت فيها كرة القدم كرياضة إلى أعلى مستوياتها .. أفضل فريق في الوقت الحالي يبحث عن المجد للمرة الثالثة على التوالي.. أفضل لاعب في العالم جاهز ومرحلة رائعة في أفضل مسابقة للأندية في العالم".

وأضافت: "وبعد ذلك صورة للتاريخ.. مقصية مستحيلة.. هدف للذاكرة وحب كرة القدم الذي سيرد بالمثل إلى الأبد".

وواصلت: "لم يكن هناك خيار آخر سوى الاستسلام لمثل هذه التحفة الفنية".