الاتحاد السعودي يُبلّغ قائد الفريق بالرحيل

وكان أحمد حجازي تعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال الموسم الحالي، من المسابقة، قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق.

وشارك "حجازي"، في 21 مباراة مع نادي الاتحاد، خلال الموسم الجاري، في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفًا وحيدًا.

وراجت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي المصري، بدأ في الدخول بمفاوضات مع حجازي، استغلالاً لقرار نادي الاتحاد بتوجيه الشكر له.