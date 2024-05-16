الاتحاد السعودي يُبلّغ قائد الفريق بالرحيل
قررت إدارة نادي الاتحاد السعودي توجيه الشكر للدولي المصري أحمد حجازي، وإنهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.
وقال خالد الجاسم، المذيع بشبكة قنوات "الكاس"، إن الموسم الحالي هو الأخير للمدافع أحمد حجازي، بعد أن قررت الإدارة توجيه الشكر له.
وأوضح عبر حسابه على منصة "إكس": "اتحاد جدة يقرر توجيه الشكر لحجازي بنهاية الموسم".
وكان أحمد حجازي تعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال الموسم الحالي، من المسابقة، قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق.
وشارك "حجازي"، في 21 مباراة مع نادي الاتحاد، خلال الموسم الجاري، في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفًا وحيدًا.
وراجت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي المصري، بدأ في الدخول بمفاوضات مع حجازي، استغلالاً لقرار نادي الاتحاد بتوجيه الشكر له.