صدمة كبيرة في ريال مدريد بعد موقعة بايرن ميونخ

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعب خط الوسط الفرنسي أورلين تشواميني بإجهاد عضلي في الساق اليسرى.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدا مع بروسيا دورتموند في ملعب ويمبلي الشهير في لندن، يوم الـ1 من يونيو القادم.

وقدّم ريال مدريد مباراة ملحمية أمام بايرن ميونخ، حيث حوّل تأخره أمام 75 ألف مشجع إلى فوز 2-1 في اللحظات الأخيرة بفضل مهاجمه الإسباني خوسيلو.

ولم يعلن ريال مدريد مدة غياب تشواميني، لكن حسب التقارير تبدو الإصابة غير بسيطة.

ووفقا لتقارير صحفية مقربة من ريال مدريد، فإن تشواميني يلعب مصابًا منذ فترة بسبب أهميته لخطط المدرب أنشيلوتي، غير أنه لم يتحمل الألم بعد الدقيقة 60 أمام بايرن ميونخ؛ ما تسبب في استبداله.

ووفقا للتقارير سيغيب تشواميني من 3 إلى 4 أسابيع، ما يجعل مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا محل شك كبير.

ولم يخسر ريال مدريد أي مباراة شارك فيها تشواميني أساسيًّا هذا الموسم.