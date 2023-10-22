حقيقة اشتباك عبدالإله العمري وراغد النجار في مباراة النصر وضمك (فيديو)
كشفت تقارير إعلامية حقيقة وجود خلاف بين عبدالإله العمري، نجم النصر السعودي، وراغد النجار، حارس مرمى الفريق، خلال مباراة "العالمي" في مواجهة ضمك، التي جمعتهما، مساء السبت، في الدوري السعودي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام راغد النجار بالتوجه إلى العمري وضربه بيده على رأسه، وهي لقطة أثارت الجدل، خاصة في ظل غضب العمري وعدم احتفاله مع زملائه أمام الجماهير بعد الفوز على ضمك.
ووفقًا للقطة الكاملة التي عرضها برنامج "دورينا غير"، فإن ضرب النجار للعمري على رأسه كانت لتحفيزه بعد إنقاذه انفراد من أمام مدافع ضمك في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولم يتطور الأمر لأي اشتباك أو غضب بين اللاعبين.
فيما كشفت صحيفة "الرياضية"، سر تخلّف عبد الإله العمري والإسباني إيميريك لابورت، لاعبَي النصر، عن تحية جماهير الفريق بعد نهاية مباراة ضمك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن الخلاف الذي حدث بين العمري ونواف بوشل قبل نهاية المباراة بثوانٍ بشأن مسؤولية الهجمة الأخيرة لضمك، تسبَّب في غضب العمري وغيابه عن الاحتفال مع الجماهير برفقة زملائه، وشهد الاحتفال أيضًا غياب الإسباني لابورت.
وحول فريق النصر خسارته أمام ضيفه ضمك بهدف في الشوط الأول إلى فوز (2-1) في الشوط الثاني، في اللقاء الذي جرى بينهما، أمس، على ملعب “الأول بارك”، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وارتفع رصيد النصر إلى النقطة 22 من عشر مباريات في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف التعاون صاحب المركز الثاني وأربع نقاط خلف الهلال المتصدر، بينما تجمّد رصيد ضمك عند 10 نقاط في المركز العاشر.