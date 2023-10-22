حقيقة اشتباك عبدالإله العمري وراغد النجار في مباراة النصر وضمك (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية حقيقة وجود خلاف بين عبدالإله العمري، نجم النصر السعودي، وراغد النجار، حارس مرمى الفريق، خلال مباراة "العالمي" في مواجهة ضمك، التي جمعتهما، مساء السبت، في الدوري السعودي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام راغد النجار بالتوجه إلى العمري وضربه بيده على رأسه، وهي لقطة أثارت الجدل، خاصة في ظل غضب العمري وعدم احتفاله مع زملائه أمام الجماهير بعد الفوز على ضمك.

ووفقًا للقطة الكاملة التي عرضها برنامج "دورينا غير"، فإن ضرب النجار للعمري على رأسه كانت لتحفيزه بعد إنقاذه انفراد من أمام مدافع ضمك في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولم يتطور الأمر لأي اشتباك أو غضب بين اللاعبين.