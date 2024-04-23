مشجع للهلال يرتدي قميصا يحمل اسم ورقم رونالدو (صورة)

لفت مشجع لنادي الهلال الأنظار إليه في مباراة فريقه ضد العين الإماراتي، التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا"، في مباراة العودة لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2024.

وارتدى المشجع الهلالي الشاب قميصا يحمل اسم ورقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، في مشهد غريب من أحد جماهير "الزعيم"، وتداوله الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبدين اندهاشهم مما فعله المشجع.

وكان لقاء الذهاب، الذي أقيم الأسبوع الماضي على ستاد هزاع بن زايد، في أبوظبي، قد انتهى بفوز العين (4-2).