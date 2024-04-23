مشجع للهلال يرتدي قميصا يحمل اسم ورقم رونالدو (صورة)
لفت مشجع لنادي الهلال الأنظار إليه في مباراة فريقه ضد العين الإماراتي، التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا"، في مباراة العودة لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2024.
وارتدى المشجع الهلالي الشاب قميصا يحمل اسم ورقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، في مشهد غريب من أحد جماهير "الزعيم"، وتداوله الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبدين اندهاشهم مما فعله المشجع.
وكان لقاء الذهاب، الذي أقيم الأسبوع الماضي على ستاد هزاع بن زايد، في أبوظبي، قد انتهى بفوز العين (4-2).
ويحتاج العين إلى التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف، ليضمن حسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، وينتظر الفائز من أولسان الكوري ويوكوهاما الياباني، وتفوق أولسان بهدف في ملعبه ذهاباً.
وشهدت النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا العودة إلى الذهاب والإياب في نصف النهائي، بعد أن أُقيمت في آخر 3 نسخ من مباراة واحدة بسبب جائحة كورونا.
ويقف التاريخ مع العين الذي لم يسبق أن ودع من دور خروج المغلوب في تاريخه بالبطولة، طالما فاز في الذهاب، وهو ما حدث 7 مرات سابقة، منها 3 مرات فاز ذهاباً على أرضه في نصف النهائي، أعوام 2003 و2005 و2016، حيث حصد لقب 2003 وحل وصيفاً في مرتين.
بينما يأمل فريق الهلال تحقيق الفوز، ولا بديل عن ذلك؛ من أجل العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة على التوالي.