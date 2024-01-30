مفاجأة.. كشافة مانشستر سيتي يتابعون لاعبًا سعوديًّا في كأس آسيا

ويقدم غريب مستويات جيدة مع المنتخب السعودي في كأس آسيا، إذ سجَّل هدفًا رائعًا في مباراة سلطنة عمان.

وظهر غريب بشكل لافت مع النصر الموسمين الماضي والجاري، وشكل ثنائية جيدة مع كريستيانو رونالدو.