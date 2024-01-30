مفاجأة.. كشافة مانشستر سيتي يتابعون لاعبًا سعوديًّا في كأس آسيا

مفاجأة.. كشافة مانشستر سيتي يتابعون لاعبًا سعوديًّا في كأس آسيا
يجيد لاعب النصر السعودي في مركزي الجناح ورأس الحربة
أرسل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي كشافة لمتابعة عبدالرحمن غريب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ومنتخب السعودية.
ووفقًا لبرنامج صدى الملاعب، يتواجد كشافان اثنان من نادي مانشستر سيتي في قطر لمتابعة غريب، حيث تواجدا في مباراتي تايلاند وقيرغستان، كما سيتواجدان في مباراة كوريا الجنوبية.
ويقدم غريب مستويات جيدة مع المنتخب السعودي في كأس آسيا، إذ سجَّل هدفًا رائعًا في مباراة سلطنة عمان.
وظهر غريب بشكل لافت مع النصر الموسمين الماضي والجاري، وشكل ثنائية جيدة مع كريستيانو رونالدو.
ويجيد لاعب النصر السعودي في مركزي الجناح ورأس الحربة، ويعد أحد أبرز لاعبي الكرة السعودية في الوقت الحالي.
وعاد غريب مؤخرًا إلى تدريبات المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهة كوريا الجنوبية، بعدما عانى من إصابة بسيطة.