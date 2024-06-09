رسالة إبراهيموفتش في احتفالية تكريمه بعد الاعتزال (فيديو)

ظهر زلاتان إبراهيموفتش، أسطورة منتخب السويد، باكيًا أثناء احتفالية تكريمه قبل مباراة منتخبي السويد وصربيا الودية مساء اليوم السبت.

وخسر منتخب السويد على أرضه أمام صربيا بنتيجة 0-3 في المباراة الودية التي أقيمت السبت ضمن استعدادات المنتخب الصربي لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).