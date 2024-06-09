رسالة إبراهيموفتش في احتفالية تكريمه بعد الاعتزال (فيديو)
ظهر زلاتان إبراهيموفتش، أسطورة منتخب السويد، باكيًا أثناء احتفالية تكريمه قبل مباراة منتخبي السويد وصربيا الودية مساء اليوم السبت.
وخسر منتخب السويد على أرضه أمام صربيا بنتيجة 0-3 في المباراة الودية التي أقيمت السبت ضمن استعدادات المنتخب الصربي لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
ووقف لاعبو منتخب السويد لمرور إبراهيموفتش تكريمًا له بجانب حصوله على تحية كبيرة من الجماهير التي هتفت باسمه ما أدى لتأثر اللاعب وبكاءه أمام الآلاف من المشجعين.
وأعلن إبراهيموفتش بعد مسيرة حافلة اعتزاله كرة القدم، ونظم الاتحاد السويدي احتفالية لتكريمه أمام الجماهير.
وقال إبراهيموفتش في كلمة للجماهير:" إلى جيل الشباب أريد أن أقول، تجرأوا على تحقيق أحلام كبيرة.. أنا دليل حي على أنه لا يوجد شيء مستحيل بغض النظر عن المكان الذي أتيت منه".
ولعب إبراهيموفتش صاحب الـ 42 عامًا بقمصان عدة أندية على رأسها مالمو السويدي وأياكس الهولندي ويوفنتوس وإنتر وميلان في الدوري الإيطالي وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجلوس الأمريكي.
ولعب إبراهيموفتش 122 مباراة دولية مع منتخب السويدي وسجل 62 هدفًا.