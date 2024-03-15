منح المغرب تنظيم كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة لـ5 سنوات متتالية

وقال "الفيفا" في بيان رسمي له: "يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا أن المغرب سيستضيف بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة لمدة خمس سنوات متتالية".

وكانت تلعب مرة كل سنتين، لكن تقرر تنظيمها بشكل سنوي، بداية من عام 2025.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الأولى عام 2025 بمشاركة 24 فريقا، على أن يسدل الستار على آخر تنظيم للمغرب لهذه البطولة في عام 2029.

يذكر أن المملكة المغربية تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 للمنتخبات الكبرى بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.