سينر يتغلب على ميدفيديف ليحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تغلب الإيطالي يانيك سينر على الروسي دانييل ميدفيديف 3-6 و3-6 و6-4 و6-4 و6-3 ليحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في منافسات فردي الرجال، اليوم الأحد.

وأصبح سينر المصنف الرابع (22 عاما) أول إيطالي يفوز بلقب ملبورن بارك.

وكان اللاعب الروسي بلغ المباراة النهائية بعد الفوز في مباراة مثيرة أمام الألماني ألكسندر زفيريف 5-7 و3-6 و7-6 و7-6 و6-3، يوم الجمعة الماضي.