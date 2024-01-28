سينر يتغلب على ميدفيديف ليحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أصبح سينر أول إيطالي يفوز بلقب ملبورن بارك
تغلب الإيطالي يانيك سينر على الروسي دانييل ميدفيديف 3-6 و3-6 و6-4 و6-4 و6-3 ليحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في منافسات فردي الرجال، اليوم الأحد.
وأصبح سينر المصنف الرابع (22 عاما) أول إيطالي يفوز بلقب ملبورن بارك.
وكان اللاعب الروسي بلغ المباراة النهائية بعد الفوز في مباراة مثيرة أمام الألماني ألكسندر زفيريف 5-7 و3-6 و7-6 و7-6 و6-3، يوم الجمعة الماضي.
ووصل سينر، بعد الإطاحة بالمصنف الأول وحامل لقب أستراليا المفتوحة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في قبل النهائي، يوم الجمعة الماضي عندما تغلب عليه بواقع 6-1 و6-2 و6-7 و6-3.
وبدأ سينر، مسيرته الاحترافية بخوض بطولات الاتحاد الدولي للتنس في عام 2018.