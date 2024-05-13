خطفت الأضواء في الاحتفالات.. من هي سيدة مدريد الحسناء؟ (فيديو)

خطفت امرأة كانت موجودة بجوار رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتو بيريز، الأنظار خلال احتفال الملكي وجهازه الفني باللقب السادس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتساءل مشجعو الميرينغي عن منصب هذه المرأة التي ظهرت وهي تصافح اللاعبين وتهنئهم بفرحة الفوز، من بينهم خوسيلو، الذي مر أمام بيريز قبل أن يطلب منه العودة لمصافحتها.

أما عن هويتها؛ فهي سياسية إسبانية تدعى إيزابيل دياز أيوسو، وتشغل منصب رئيسة مجتمع مدريد منذ فوز حزبها الكاسح في الانتخابات عام 2019.

ويُعرف عن دياز دعمها الشديد لريال مدريد، وتحرص دائما على حضور مختلف نشاطات وفعاليات النادي. وقد صرحت في خطابها خلال استقبال الفريق بأن الملكي يمثل أهمية كبيرة لاقتصاد المدينة؛ إذ أصبح سانتياغو برنابيو مركزا عالميا للترفيه والأنشطة.

واستغلت وسائل الإعلام وجود دياز للاستفسار عن انتقال مبابي إلى صفوف ريال مدريد، لتؤكد أنها لا تعلم أي شيء عن انتقال الفرنسي، وحتى إذا علمت لن تتحدث عن مبابي.

ويترقب مشجعو الميرينغي، على أحر من الجمر، إعلان التعاقد مع مبابي هذا الصيف، بعد إعلانه الرحيل رسميا عن نادي باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي.

وحققت دياز خلال السنوات الماضية شعبية كبيرة في مدريد؛ بفضل شخصيتها ورؤيتها الداعمة للاقتصاد؛ إذ رفضت في السابق القيود الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة انتشار جائحة كورونا، وطلبت السماح بفتح الشركات، خصوصا الحانات والمطاعم والمسارح.