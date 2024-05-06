ناويا إينوي يهزم لويس نيري ليحافظ على لقب فوق وزن الديك

‬استعاد الملاكم الياباني ناويا إينوي توازنه بعد خسارة الجولة الأولى وتغلب في النهاية على لويس نيري عبر الجولة السادسة، اليوم الإثنين، ليحافظ على لقبه العالمي بلا منازع في وزن فوق الديك، اليوم الإثنين، وذلك في ملعب قبة طوكيو بالعاصمة اليابانية.

وعزز إينوي سجله الاحترافي إلى 27/0، وقد حسم 24 من انتصاراته عبر الضربة القاضية، أو الضربة القاضية الفنية.

أما المكسيكي نيري، فقد تعرض لثاني إقصاء في مسيرته الاحترافية وأصبح سجله الاحترافي 35/2.

وأسقط نيري منافسه إينوي بلكمة خطافية يسارية للمرة الأولى، لكن إينوي (31 عاما) استعاد توازنه وأسقط نيري في الجولة الثانية بلكمة بالقبضة اليسرى ليستعيد الزخم.

وأسقط إينوي منافسه بلكمة أخرى بيسراه في الجولة الخامسة قبل أن يحسم النزال في الجولة السادسة بلكمة بقبضته اليمنى، وقد ضمن الاحتفاظ بأحزمة مجلس الملاكمة العالمي، ومنظمة الملاكمة العالمية، ورابطة الملاكمة العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة، أمام حضور جماهيري كبير.