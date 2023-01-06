رسميا.. حسام عوار يختار اللعب لمنتخب الجزائر

واختار ديدييه ديشامن مدرب فرنسا في أكتوبر2020 "عوار" وخاض مباراة ودية ضد أوكرانيا، لكنه لم يلعب مع فرنسا في أي لقاء في مسابقة رسمية وبالتالي فإنه حر في اختيار الجزائر، وهو الذي يحمل جنسية مزدوجة.

إضافة إلى ذلك، تطرق جهيد زفيزف إلى قضية أمين غويري، لاعب رين، الذي يحمل الجنسية الجزائرية أيضًا، لكنه لعب في الفئات السنية لمنتخب فرنسا.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري عن غويري: "نحن أيضا في نقاش مع أمين غويري، لكن في حالته لم يتم تقرير أي شيء بعد".