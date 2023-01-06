رسميا.. حسام عوار يختار اللعب لمنتخب الجزائر
أكد جهيد عبدالوهاب زفيزف، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن حسام عوار أعطى الضوء الأخضر للعب مع المنتخب الجزائري.
وأشار رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى أن لاعب خط الوسط حسام عوار، البالغ من العمر 24 عامًا "أعطى موافقته" على الانضمام إلى المنتخب الجزائري.
وأوضح جهيد عبدالوهاب زفيزف أن لاعب أولمبيك ليون "أعطى موافقته" على تغيير جنسيته الرياضية، علما أنه ارتدى قميص فرنسا مرة واحدة فقط من قبل.
ومرت عدة أشهر منذ أن تم الإعلان عن أن "عوار" قريب جدًا من تمثيل الجزائر، ولكن دون أن يتم اتخاذ قرار نهائي.
واختار ديدييه ديشامن مدرب فرنسا في أكتوبر2020 "عوار" وخاض مباراة ودية ضد أوكرانيا، لكنه لم يلعب مع فرنسا في أي لقاء في مسابقة رسمية وبالتالي فإنه حر في اختيار الجزائر، وهو الذي يحمل جنسية مزدوجة.
إضافة إلى ذلك، تطرق جهيد زفيزف إلى قضية أمين غويري، لاعب رين، الذي يحمل الجنسية الجزائرية أيضًا، لكنه لعب في الفئات السنية لمنتخب فرنسا.
وقال رئيس الاتحاد الجزائري عن غويري: "نحن أيضا في نقاش مع أمين غويري، لكن في حالته لم يتم تقرير أي شيء بعد".
وذكرت شبكة "RMC" الفرنسية أن الجزائر يمكن أن تتمكن قريبا من الاعتماد على ريان آيت نوري، ثنائي الجنسية، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، ويلعب مع ولفرهامبتون.
وأكدت أن الفرصة ستتاح لجمال بلماضي مدرب الجزائر لاستدعاء ريان آيت نوري.