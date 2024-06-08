علامات على كذب ميسي.. انتقال الأرجنتيني للهلال أقرب من انضمام نيمار لإنتر ميامي

خرج ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الحالي، بتصريحات صحفية ألمح خلالها لإمكانية اللعب بجوار نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، من جديد، وعلى استمرار علاقتهما الطيبة معًا.

تصريحات ميسي، رغم أنها كانت غامضة بعض الشيء، لكن كان واضحًا فيها أنه يقصد انضمام نيمار لإنتر ميامي وليس انضمامه هو إلى الهلال السعودي قريبًا.

ميسي بالفعل رفض الهلال مرة في الصيف الماضي، وقرر الذهاب إلى مغامرة أمريكية خاصة به بعيدًا عن الدوري السعودي كله.

لكن ميسي يبدو كاذبًا في تصريحه الأخير، ففكرة انضمام نيمار إليه في إنتر ميامي تبدو صعبة للغاية، في الواقع يبدو انتقاله هو للهلال قريبًا أسهل بكثير من انضمام البرازيلي لكتيبة نجوم برشلونة السابقة في النادي الأمريكي.

إليكم العلامات التي تدل على كذب ميسي في هذا التصريح: