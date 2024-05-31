مفاجأة.. أزمة جديدة بين صلاح وحسام حسن

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن حسام يتحدث دائما أن صلاح القائد وعليه أن يكون أول المنضمين إلى المعسكر حتى يكون قدوة للاعبين.

وتابع أن جميع اللاعبين المحترفين انتظموا في المعسكر عدا صلاح، وهذا أغضب حسام للغاية.

وأضاف أنه على الرغم من التنسيق بينهما وتصريحات إبراهيم حسن مدير المنتخب بأن هناك تنسيقا وموافقة أن ينضم صلاح غدا السبت إلا أن الأمر أغضب حسام حسن.

وتابع أن حسام حسن تحدث مع أشرف صبحي وزير الرياضة والذي يعتبر حلقة الوصل بين الجهاز وصلاح وأبلغه غضبه ولكن الوزير طلب منه الصبر والهدوء مع صلاح.

وأتم أن حسام حسن يشعر بأن صلاح لا يقدره خاصة وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تواصل بينهما.