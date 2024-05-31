مفاجأة.. أزمة جديدة بين صلاح وحسام حسن
كشف مصدر أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، منزعج جدا من تأخر انضمام محمد صلاح قائد المنتخب إلى المعسكر حتى الآن.
وقال مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن حسام يتحدث دائما أن صلاح القائد وعليه أن يكون أول المنضمين إلى المعسكر حتى يكون قدوة للاعبين.
وتابع أن جميع اللاعبين المحترفين انتظموا في المعسكر عدا صلاح، وهذا أغضب حسام للغاية.
وأضاف أنه على الرغم من التنسيق بينهما وتصريحات إبراهيم حسن مدير المنتخب بأن هناك تنسيقا وموافقة أن ينضم صلاح غدا السبت إلا أن الأمر أغضب حسام حسن.
وتابع أن حسام حسن تحدث مع أشرف صبحي وزير الرياضة والذي يعتبر حلقة الوصل بين الجهاز وصلاح وأبلغه غضبه ولكن الوزير طلب منه الصبر والهدوء مع صلاح.
وأتم أن حسام حسن يشعر بأن صلاح لا يقدره خاصة وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تواصل بينهما.
وكانت الفترة الماضية شهدت أزمة بين الجهاز الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن ضد محمد صلاح، بعدما رفض الأخير الانضمام للمعسكر السابق من أجل إكمال رحلة علاجه مع ليفربول.
وكشفت تقارير صحفية مصرية أن محمد صلاح يقضي فترة راحة حاليًا مع أسرته في مدينة العلمين، قبيل الانضمام إلى صفوف منتخب مصر.