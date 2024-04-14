لعنة ليفربول تعود مجددًا (فيديو)

تعرَّض ليفربول لعثرة غير محسوب حسابها بالخسارة 0/1 على ملعبه أنفيلد أمام كريستال بالاس في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، ليبتعد خطوة جديدة عن حصد اللقب الذي كان في متناوله.

وكان ليفربول، قبل أيام قليلة، ينافس على لقب الدوري الإنجليزي ويتصدر جدول الترتيب ومصيره في أقدامه بعد أن تعادل آرسنال ومانشستر سيتي معًا، لكن الآن يأمل الريدز لو استطاع أن ينهي البطولة حتى في المركز الثاني.

متى بدأت مشاكل ليفربول هذا الموسم، وكيف تشابهت تلك اللعنة بما حدث في الماضي من أقدام القائد الأسبق للفريق ستيفن جيرارد؟ ذلك ما نستعرضه فيما يلي:

الدوري الإنجليزي موسم 2013/2014

كان ليفربول يقدم موسمًا رائعًا بقيادة هجوم يضم لويس سواريز، ودانييل ستوريدج، وظلت المنافسة بينه وبين مانشستر سيتي على الصدارة قائمة حتى الجولات الأخيرة.

وكما هو الحال هذا الموسم، لكن بوجود آرسنال في السباق الذي يستمر حتى اللحظات الأخيرة من عمر البطولة.

وبحلول شهر أبريل، فاز الريدز على نوريتش سيتي، ونجح بحسم الصدارة، وأصبح الأمر بين يديه فقط، فلم يكن عليه إلا أن يحقق الفوز في كل المباريات التالية ليضمن لقب الدوري الإنجليزي.