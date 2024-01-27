ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يهزم أوغسبورغ

وكان بايرن يفتقد جهود تسعة من لاعبيه بسبب الإصابة أو المشاركة في الالتزامات الدولية، بينهم كونراد لايمر وجوشوا كيميش ودايو أوباميكانو الذين أصيبوا في الفوز 1-صفر على أونيون برلين.

لكنه تقدم بفضل الشاب بافلوفيتش الذي أحرز هدفه الأول في الدوري في الدقيقة 23.

وبعد دقيقة واحدة، اضطر الجناح كينغسلي كومان للخروج بعدما تعرض على ما يبدو لإصابة في الركبة، ليزيد من متاعب بايرن.

وأضاف بايرن الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من تسديدة منخفضة من ديفيز.

وقلص أوغسبورغ الفارق بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما لعب إرميدين ديميروفيتش الخالي من الرقابة الدفاعية ضربة رأس إلى داخل الشباك.

وأحرز كين، هداف المسابقة، هدفه رقم 32 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 58، والذي احتسبه الحكم بعد مراجعة دامت طويلا مع حكم الفيديو المساعد، قبل أن يحصل أوجسبورج على ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وتصدى مانويل نوير لركلة الجزاء التي سددها سفين ميشيل، لكنه لم يتمكن من إبعاد ركلة جزاء أخرى سددها ديميروفيتش في الوقت المحتسب بدل الضائع.