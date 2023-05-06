بكاء عبدالله الحمدان بعد خسارة الهلال أمام أوراوا (فيديو)

وقدم الهلال شوطا أول جيدا أضاع فيه عدة فرص، قبل أن يتلقى هدفا عكسيا في الشوط الثاني سجله آندري كاريلو في الدقيقة 49.

وبالتعادل ذهابا في الرياض 1/1 توج أوراوا ريد دياموندز بطلًا لدوري أبطال آسيا 2022 بنتيجة إجمالية 2/1.

وكرر أوراوا سيناريو عام 2017 عندما تعادل 1/1 مع الهلال في الرياض ثم فاز 1/0 على سايتاما.

وجاءت ألقاب أوراوا ريد دياموندز أعوام: 2007 و2017 و2022، في حين نال الهلال لقب دوري أبطال آسيا أعوام: 1992 و2000 و2019 و2021.

وسيركز الهلال على مواجهة الوحدة، يوم الجمعة 12 مايو، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعدها سيلعب الهلال مع الاتحاد متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، في قمة الجولة الـ27 من المسابقة.

ثم يلعب الهلال مع ضمك والعدالة وأبها والرائد في الدوري السعودي.