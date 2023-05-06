بكاء عبدالله الحمدان بعد خسارة الهلال أمام أوراوا (فيديو)
لم يتمالك عبدالله الحمدان لاعب نادي الهلال نفسه وبكى بعد خسارة الزعيم 0/1 أمام أوراوا ريد دياموندز في نهائي دوري أبطال آسيا 2022، اليوم السبت.
وأظهر مقطع فيديو دخول عبدالله الحمدان، في نوبة بكاء بعد إطلاق الحكم الصيني ما نينغ صافرة نهاية المباراة.
وشارك عبدالله الحمدان أساسيا في تشكيلة الهلال ولعب حتى الدقيقة 69، حيث شارك مكانه صالح الشهري.
وقدم الهلال شوطا أول جيدا أضاع فيه عدة فرص، قبل أن يتلقى هدفا عكسيا في الشوط الثاني سجله آندري كاريلو في الدقيقة 49.
وبالتعادل ذهابا في الرياض 1/1 توج أوراوا ريد دياموندز بطلًا لدوري أبطال آسيا 2022 بنتيجة إجمالية 2/1.
وكرر أوراوا سيناريو عام 2017 عندما تعادل 1/1 مع الهلال في الرياض ثم فاز 1/0 على سايتاما.
وجاءت ألقاب أوراوا ريد دياموندز أعوام: 2007 و2017 و2022، في حين نال الهلال لقب دوري أبطال آسيا أعوام: 1992 و2000 و2019 و2021.
وسيركز الهلال على مواجهة الوحدة، يوم الجمعة 12 مايو، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وبعدها سيلعب الهلال مع الاتحاد متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، في قمة الجولة الـ27 من المسابقة.
ثم يلعب الهلال مع ضمك والعدالة وأبها والرائد في الدوري السعودي.