غوارديولا عن تراجع تأثير هالاند مع مانشستر سيتي: إنه ذنبنا

وطالب غوارديولا من زملاء المهاجم النرويجي أن "يتواصلوا معه بشكل أكبر".

وأحرز هالاند 32 هدفًا في جميع المسابقات خلال موسم أول مبهر في إنجلترا، لكنه هزَّ الشباك مرة واحدة في آخر 6 مباريات مع سيتي.

وغابت فاعلية هالاند (22 عامًا) أمام رازن بال شبورت لايبزيغ بالتحديد في دوري أبطال أوروبا، وسط الأسبوع، وسدَّد كرة واحدة على المرمى بعدما لمس الكرة 22 مرة فقط.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل زيارة إلى بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز: "إنه ذنبنا".

وأضاف: "هالاند كان جيدًا طيلة الموسم، ولا توجد مقاييس محددة، ولا أحتاج لإحصاءات أو أرقام وأعرف ما أريده بالضبط، وبعد انتهاء المباراة بثانية واحدة أعرف إن كان مؤثرًا أم لا وإن كان يحتاج للتدخل أكثر في اللعب أم لا".