بعد جدل عقد الحب.. إندريك وصديقته يظهران في إعلان جديد (صور)
ظهر البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد الجديد، في إعلان حديث مع صديقته غابرييلي ميراندا، بعد الجدل الذي أثير بشأن وجود "عقد حب" بين الثنائي.
وقال إندريك بأن لديه "عقد حب" مع غابرييلي ميراندا، يتكون من: عدم الإدمان (على الكحول أو المخدرات)، وتغيرات جذرية في المزاج، وكلاهما ملزم بقول "أنا أحبك".
وبعد الجدل الذي أثير حول هذا العقد، ظهر إندريك مع صديقته غابرييلي ميراندا في إعلان لمجموعة نيو بالانس.
يذكر أن إندريك عمره 17 عامًا، بينما صديقته التي تعمل كمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي يبلغ عمرها 21 عامًا.
ولأن البرازيل على النقيض من الأرجنتين لا تسمح لأي فرد تحت 18 سنة بقيادة أي مركبة، لا يتمكن نجم ريال مدريد القادم من القيادة حتى تلك اللحظة.
وينص العقد بين غابرييلي وإندريك على تنظيم علاقتهما، كما ينص على غرامات مالية على عدم الالتزام وحال عدم دفعها بحلول نهاية الشهر ينفذ الطرف المخالف أي طلب للطرف الآخر.
العقد رسمي وبه توقيعها وتوقيعه والهويات الخاصة بهما، ومن بنوده أن قول كلمة "أنا أحبك" إلزامية في أي موقف، كذلك الحال بالنسبة للإمساك بالأيدي.
كما يشمل العقد قائمة طويلة من الممنوعات، لعل أبرزها بحسب ما أوضحت "ديلي ميل"، هو الجدال والشجار أمام أي شخص، وحدوث أي تغييرات كبيرة في الشخصية أو السلوك، حتى أن النوم ممنوع هو والخروج حال كانا متشاجرين.