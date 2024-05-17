بعد جدل عقد الحب.. إندريك وصديقته يظهران في إعلان جديد (صور)

ظهر البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد الجديد، في إعلان حديث مع صديقته غابرييلي ميراندا، بعد الجدل الذي أثير بشأن وجود "عقد حب" بين الثنائي.

وقال إندريك بأن لديه "عقد حب" مع غابرييلي ميراندا، يتكون من: عدم الإدمان (على الكحول أو المخدرات)، وتغيرات جذرية في المزاج، وكلاهما ملزم بقول "أنا أحبك".

وبعد الجدل الذي أثير حول هذا العقد، ظهر إندريك مع صديقته غابرييلي ميراندا في إعلان لمجموعة نيو بالانس.