إمام عاشور لـ"إرم نيوز": أريد الفوز بكأس العالم للأندية مع الأهلي
أعرب إمام عاشور، نجم خط وسط الأهلي المصري، عن سعادته العارمة بالتتويج لأول مرة في مشواره الكروي بدوري أبطال أفريقيا.
وانضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي المصري قادمًا من ميتيلاند الدنماركي مطلع الموسم الحالي في صفقة أثارت ضجة واسعة خاصة أن عاشور كان لاعبًا للمنافس التقليدي الزمالك.
وقال عاشور في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنه سعيد بالتتويج الأول بدوري الأبطال مع الأهلي مؤكدًا أنه يحلم بكتابة تاريخ كبير مع الفريق الأحمر.
وأشار إلى أنه حاول في الفترة الأخيرة تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا وكان أحد أهم أهدافه بعد انضمامه للأهلي.
وأكد أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي للأهلي يتعامل معه بشكل رائع منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الحالي.
وأضاف: "كولر يمنحني ثقة كبيرة داخل المستطيل الأخضر، ويعطيني دائماً نصائح مفيدة لتطوير أدائي وأشكره على كل شيء".
وأوضح أنه يحلم بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية مع الأهلي، مؤكداً أنه يتطلع مع زملائه للمنافسة بقوة على اللقب العالمي ولديهم الإيمان بقدراتهم على تحقيق ذلك.
وشارك إمام عاشور مع الأهلي في النسخة الماضية لمونديال الأندية وحقق الميدالية البرونزية.
ويخوض الأهلي منافسات كأس إنتر كونتيننتال في الموسم الحالي قبل أن يشارك في العام المقبل منافسات كأس العالم للأندية بنظامه الجديد بمشاركة 32 فريقا.
وعن صورة جمعته بزميله محمد هاني ظهير أيمن الأهلي نشرها الأخير عبر حسابه بموقع انستغرام، قال عاشور: "هذه الصورة لها كواليس خاصة بيني وبين هاني لأنه في اليوم الأول له داخل الأهلي استقبله هاني وتحدث معه عن أهدافه، وشرحت له أنني أحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا".