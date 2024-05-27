إمام عاشور لـ"إرم نيوز": أريد الفوز بكأس العالم للأندية مع الأهلي

وقال عاشور في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنه سعيد بالتتويج الأول بدوري الأبطال مع الأهلي مؤكدًا أنه يحلم بكتابة تاريخ كبير مع الفريق الأحمر.

وأشار إلى أنه حاول في الفترة الأخيرة تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا وكان أحد أهم أهدافه بعد انضمامه للأهلي.